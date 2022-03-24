نائب مستقل: الترهيب والترغيب مورس علينا منذ المصادقة على الانتخابات

2022/03/24 | 15:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد النائب المستقل حسن الخفاجي , الخميس , ان أسلوب “الترهيب والترغيب وعرض مختلف الاغراءات” مورست على النواب المستقلين منذ اعلان المصادقة على نتائج الانتخابات ولغاية الان ، مشيرا الى ان غالبيتهم رفضوا الرضوخ لذلك الأسلوب ووقعوا للاطار التنسيقي وربطوا حضورهم لجلسة السبت بما يقرره قادة الاطار.تابع قناة “المعلومة ” على […]

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