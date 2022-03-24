الكويت تدعم ربط الكهرباء العراقية مع الخليج بملايين الدولارات

2022/03/24 | 15:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمثل قرض الصندوق الكويتي القرض الأول الذي يقدمه الصندوق لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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