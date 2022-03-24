مواد غذائية لا تدخل في طعام المعمرين.. ما هي؟

2022/03/24 | 15:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف العالم الأمريكي دان بوتنر عن المواد الغذائية التي لا تدخل في مكونات النظام الغذائي للمعمرين.ويشير العالم، إلى أنه توجد على الأرض خمس “مناطق زرقاء” – وهي المناطق التي فيها أكبر عدد من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام.وهذه المناطق هي: سردينيا الإيطالية وأكيناوا اليابانية ومنطقة في كاليفورنيا و إيكاريا […]

ظهرت المقالة مواد غذائية لا تدخل في طعام المعمرين..



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