ريال مدريد.. والكارثة التي تنتظر أن تحدث

2022/03/24 | 15:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش ريال مدريد مرحلة ما قبل الكارثة وذلك بسبب تأخره في عملية الإحلال والتجديد.معدل أعمار لاعبي الوسط يتجاوز الـ30 عاماً والفريق يعاني من عدم وجود عمق كاف لحمايته في حالة وجود إصابات، فما المشاكل التي يبدو أنها ستكون كوارث للفريق الملكي مستقبلاً؟

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