منتخبا اليابان والسعودية يتأهلان إلى كأس العالم

2022/03/24 | 15:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..لحق المنتخب الياباني لكرة القدم بركب المتأهلين لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، إثر فوزه الثمين والمتأخر 2-0على مضيفه الأسترالي اليوم الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات الدور النهائي بالتصفيات الأسيوية المؤهلة.كما استفاد المنتخب السعودي من هذه النتيجة وتأهل إلى النهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراتيه أما الصين اليوم وأستراليا […]

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