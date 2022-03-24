“يوتيوب” ترفع الحجب عن قناتين روسيتين

2022/03/24 | 15:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفعت منصة “يوتيوب” الحجب عن قناتي “التلفزيون السوفيتي” و”الراديو السوفيتي” التابعتين لمؤسسة “غوستليراديوفوند” (صندوق الدولة للبرامج التلفزيونية والإذاعية) الروسية.أفاد بذلك الصندوق الروسي عبر شبكات التواصل الاجتماعية، فيما لم يصدر عن “يوتوب” أي بيان أو توضيح بهذا الشأن.وصندوق الدولة للبرامج التلفزيونية والإذاعية فرع من “شركة البث الإذاعي والتلفزيوني” الحكومية الروسية، وتعمل على […]

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