بإشراك اليونسكو.. خطة لسلامة الصحفيين في الموصل

2022/03/24 | 15:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

ناقشت منظمة اليونسكو، اليوم الخميس، مع القوات الأمنية خطة لسلامة الصحفيين الموصليين.

وذكر بيان لليونسكو، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في إطار مشروع IPDC، عقدت اليونسكو اجتماعاً لضباط رفيعي المستوى من وزارة الداخلية في بغداد حضورياً، وعبر الانترنت لضباط من قيادة شرطة الموصل والشرطة المجتمعية".

واوضح، أن "الاجتماع ناقش خطة ربط محافظة نينوى بالآلية الوطنية العراقية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب، وتحقيق أفضل استجابة ممكنة لمتطلبات المجتمع الصحفي الموصلي لا سيما أن نينوى تعد الأولى بين محافظات العراق من حيث عدد الصحفيين المقتولين والبالغ عددهم 64 صحفياً لعشر سنوات اضافة الى اختفاء 40 صحفياً، لم يُعرف مصيرهم حتى الآن".

وأضاف، أن "اليونسكو، ناقشت مع ضباط وزارة الداخلية جملة من النقاط الاساسية والضرورية التي اشرها قرابة 190 صحفيّاً موصليّاً في استبيان رأي نفذته المنظمة، ركز حول السلامة، الأمان، إنهاء الإفلات من العقاب، وتسهيل عمل الصحفيين في المحافظة وحقوق الصحفيات".

من جانبهم، ابدى القادة الامنيّون، "استعدادهم للتعاون لتنفيذ الخطة المقرة وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمجتمع الصحفي في المحافظة مع رفع التقارير الدورية بخصوص قضايا الصحفيين والتعاون مع القضاء لإعادة فتح الملفات الخاصة بالصحفيين المفقودين والمقتولين في السنوات السابقة".

يذكر، أن هذا الاجتماع يُعدّ الثالث من نوعه في مسار تنفيذ منحة البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات لليونسكو والموجّه ضمن مبادرة إحياء روح الموصل لليونسكو.

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