زبائنه فقراء وحمالين وتجار وميسورين.. مطعم شعبي يقدم وجباته منذ 73 عاما (صور)

2022/03/24 | 15:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتار معدودة وقدور واوني بسيطة وعمال

شباب يقفون في ساحة داخل منطقة الشورجة

في بورصة الجكاير تحديدا، مضى على

مطعمهم سبعة عقود، مر هذا المطعم بمراحل

عدة من السفرة الى العربة الى الطاولة

والكراسي، كل شيء

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