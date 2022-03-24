رسمياً.. السعودية واليابان يتأهلان الى كاس العالم 2022

2022/03/24 | 15:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمنت اليابان التأهل رسمياً إلى

نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعد

فوزها الصعب على أستراليا لتسهم في ضمان

السعودية أيضاً للتأهل إلى مونديال قطر.

وانتصرت اليابان بهدفين دون رد على

مضيفتها أستراليا ف

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