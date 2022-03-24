أقراص منع الحمل للذكور تحقق فعالية لدى الفئران بنسبة عالية جدا!

2022/03/24 | 15:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال علماء إنهم طوروا وسيلة منع حمل للذكور كانت فعالة بنسبة 99٪ في الفئران ولم تسبب آثارا جانبية ملحوظة، ومن المتوقع أن يدخل العقار التجارب البشرية بحلول نهاية هذا العام.وسيتم تقديم النتائج في اجتماع الربيع للجمعية الكيميائية الأمريكية، وتمثل خطوة رئيسية نحو توسيع خيارات تحديد النسل – وكذلك المسؤوليات – للرجال.ومنذ […]

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