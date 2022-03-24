غينيس تستبعد البطاطس النيوزلندية العملاقة

2022/03/24 | 15:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قامت موسوعة غينيس بتحليل عينة البطاطس النيوزلندية لتجد أنها درنة يقطين وليست من فصيلة البطاطس.وكان الزوجان قد أرسلا صورا وعينات لحبة البطاطس التي اكتشفاها في منزلهما، إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتقوم بالاختبارات العلمية، ليأتي رد الموسوعة بعد أشهر بأن العينة التي أرسلت هي درنة نوع من القرع ولا تنتمي إلى فئة […]

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