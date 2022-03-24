العبادي يهنئ تحالف “انقاذ وطن” ويشدد على حوار ضمن “اطار تنسيقي وطني”

2022/03/24 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم زعيم تحالف “النصر” رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي ،اليوم الخميس، التهنئة إلى تحالف “انقاذ وطن” ، مشددا على أهمية الحوار ضمن “اطار تنسيقي وطني” لايجاد مخرج لازمات البلاد.

وفي تغريد على تويتر قال العبادي ، “اهنئ مقتدى الصدر وبارزاني والحلبوسي والخنجر لاعلان تحالفهم، واتمنى صادقا ان يبدأوا اولى خطوات “انقاذ وطن” بالحوار الجاد ضمن (اطار) تنسيقي وطني لايجاد مخرج لازمات البلاد والانسداد”.

وأضاف “فالبلاد لا تعمر ولا يتم خدمة مواطنيها من دون تكاتف وتعاون المخلصين بعيدا عن الغنائم والامتيازات”.

اهنئ السادة مقتدى الصدر وبارزاني والحلبوسي والخنجر لاعلان تحالفهم، واتمنى صادقا ان يبدأوا اولى خطوات “انقاذ وطن”بالحوار الجاد ضمن “اطار” تنسيقي وطني لايجاد مخرج لازمات البلاد والانسداد فالبلاد لا تعمر ولا يتم خدمة مواطنيها من دون تكاتف وتعاون المخلصين بعيدا عن الغنائم والامتيازات

— Haider Al-Abadi حيدر العبادي (@HaiderAlAbadi) March 24, 2022

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