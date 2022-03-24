فرنسا توقع اليوم عقدا مع اليونان لبيع فرقاطات ومقاتلات رافال

2022/03/24 | 16:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توقع فرنسا اليوم في أثينا، عقدا لبيع اليونان ثلاث فرقاطات للدفاع والتدخل وست مقاتلات رافال، ضمن عقدين يشكلان تعزيزا جديدا للتعاون العسكري بين البلدين.وبحضور مدير عام المجموعة البحرية “نافال غروب” بيار-اريك بوميليه، ستوقع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، ونظيرها اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس أولا عقدا يتعلق بالفرقاطات الثلاث ستصنعها “المجموعة البحرية” في لوريان بغرب […]

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