إذا بوتين مجرم حرب فماذا يكون بوش دبليو و طوني بلير *؟..ملائكة الرحمة ؟

2022/03/24 | 16:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي قاسم … أزاحت الحرب الروسية ـ الأوكرانية قناع الانحياز العنصري المقيت للرجل الأبيض و بشكل سافر ومقيت ـ بل الانحياز السافر نحو الرجل الأبيض حتى لو كان معتديا و مجرم حرب فأنه سيكافئ بوسام الفروسية * كرجل دولة ، مثلما أقدمت على ذلك ملكة بريطانيا مؤخرا على منح طوني بلير وسام الفروسية […]

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