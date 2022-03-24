ألمانيا ترسل مساعدات لأوكرانيا عبر خط سكك حديد مستحدث

2022/03/24 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ألمانيا إنها أرسلت حوالي 10 آلاف طن من المساعدات الأساسية إلى أوكرانيا باستخدام ”جسر للسكك الحديد"، تم إنشاؤه مؤخرا، للربط بين القطارات التي تتنقل ذهابا وإيابا بين البلدين.

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