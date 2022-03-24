أول مخاطبة رسمية للمالية بشأن توزيع منحة الـ100 ألف دينار

2022/03/24 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خاطبت هيئة رعاية ذوي الاعاقة التابعة لوزارة العمل، اليوم الخميس، وزارة المالية لتمويلها بمنحة غلاء المعيشة البالغة 100 الف دينار. وقال رئيس الهيئة احمد هادي بنية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تمّت مخاطبة وزارة المالية لتمويل الهيئة بمنحة غلاء المعيشة بمبلغ قدره 18 ملياراً و500 مليون دينار".واضاف أن "ذلك جاء استناداً لقرار لمجلس الوزراء لتمويل حساب صندوق هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالمبلغ المرصود لها بغية توزيع المنحة الحكومية التي اقرها مجلس الوزراء بـ(100) ألف دينار بين المستفيدين من الهيئة ممن يتقاضون راتب المعين المتفرغ للاشخاص ذوي الإعاقة".

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