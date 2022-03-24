بالصور.. وفود من عتبات العراق المقدسة تشارك في تشييع جثمان المتولي لمرقد شاه عبد العظيم في طهران

2022/03/24 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت وفود من العتبات المقدسة في

العراق، بتشييع جثمان المتولي لمرقد

السيد عبد العظيم الحسني في ايران،

الشيخ محمد محمدي ريشهري.

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، ان وفود

من عتبات العراق المقدسة (العلوية

و

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