العمل تخاطب المالية لتموليها بمنحة الـ100 ألف

2022/03/24 | 16:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ خاطبت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، وزارة المالية لتمويلها بمنحة الـ100 ألف.وقال رئيس الهيئة احمد هادي بنية في بيان تلقته، إيرث نيوز، إنه “تم مخاطبة وزارة المالية لتمويل الهيئة بمنحة غلاء المعيشة بمبلغ قدره 18 مليار و500 مليون دينار”.واضاف ان “ذلك جاء استنادا […]

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