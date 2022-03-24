اليونسكو تناقش خطة لسلامة الصحفيين في الموصل

2022/03/24 | 16:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت مع ضباط وزارة الداخلية جملة من النقاط الاساسية والضرورية التي اشرها قرابة 190 صحفيّاً موصليّاً .

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