2022/03/24 | 16:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اعتبر عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي، الخميس، إعلان التحالف الثلاثي عن الكتلة الأكبر بأنه يمثل تمزيق واضح للبيت الشيعي ومحاولة اقصاءه من العملية السياسية.وقال الهلالي لوكالة / المعلومة /، إن “التحالف الثلاثي يحاول تهميش المكون الأكبر (الشيعة) داخل قبة البرلمان ومحاولة عزل قوى الإطار التنسيقي والتي تمثل صوت المجتمع الشيعي داخل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار يعتبر تشكيل التحالف الثلاثي للكتلة الأكبر “تمزيق وإقصاء” البيت الشيعي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار يعتبر تشكيل التحالف الثلاثي للكتلة الأكبر “تمزيق وإقصاء” البيت الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).