"فايزر" تسحب دواء يعالج ارتفاع ضغط الدم بسبب مخاوف من مخاطر الإصابة بالسرطان

2022/03/24 | 16:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة "فايزر" قرارًا بسحب دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، يُوزّع تحت ثلاثة أسماء بسبب مخاوف من تلوثه بمادة مسرطنة محتملة

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