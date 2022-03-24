صحيفة رومانية: القبض على 38 مهاجرا بينهم عراقيين على الحدود الرومانية

2022/03/24 | 16:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اعلنت السلطات الرومانية ،الخميس ، انه تم القبض على 38 مهاجرا من تركيا وسوريا وسريلانكا والعراق خلال الـ 24 ساعة الماضية وهم يحاولون عبور حدود البلاد مختبئين بشكل غير قانوني في شاحنة نصف مقطورة وحافلتين صغيرتين.وذكرت صحيفة (اغيربريس) الرومانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الحافلتين الصغيرتين المسجلتين في رومانيا […]

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