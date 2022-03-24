2022/03/24 | 16:36 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإسباني بيليرين: لماذا الاهتمام بما يحدث في أوكرانيا.. وتجاهل ما حدث في فلسطين والعراق واليمن؟! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/24 | 16:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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