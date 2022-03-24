النواب المستقلون يحسمون موقفهم من جلسة اختيار الرئيس

2022/03/24 | 16:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كشف النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الخميس، موقف النواب المستقلين من جلسة يوم السبت المقبلة الخاصة باختيار رئيس الجمهورية.يتبع..

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