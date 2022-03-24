كوريا الشمالية تطلق “صاروخاً بالستياً عابراً للقارات” هو الأبرز منذ 2017

2022/03/24 | 16:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاشة تلفاز تظهر لقطة من الارشيف لاختبار صاروخي كوري شمالي في سيول بتاريخ 5 آذار/مارس 2022 © ا ف ب جونغ يون-جي سيول (أ ف ب) – أطلقت كوريا الشمالية الخميس “صاروخا بالستيا عابرا للقارات”، في ما يعدّ أبرز تجربة لها منذ العام 2017 وتصعيدا في اختبارات تجريها منذ مطلع العام، في خطوة لقيت […]

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