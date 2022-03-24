الاستعصاء السياسي وسيناريوهات المستقبل في العراق

2022/03/24 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الاختبار الحقيقي لموازين القوى، خاصة داخل "البيت الشيعي"، سيكون في جلسة مجلس النواب القادمة التي يُراهن عليها أن تحسم انتخاب رئيس الجمهورية، وتسمية رئيس الوزراء"

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