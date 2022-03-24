السعدي : الاطار لن يحضر جلسة السبت وسيفشل مؤامرة اقصاءه

2022/03/24 | 16:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /خاص ..اكد القيادي في الاطار التنسيقي سعد السعدي , الخميس , ان الاطار التنسيقي سيفشل مؤامرة اقصاءه بالمشاركة في الحكومة المقبلة وانه سوف لن يحضر جلسة السبت مع حلفائه بعد ان حقق الثلث الضامن, فيما أشار الى ان سياسية لي الاذرع التي اتبعها بارزاني في شق البيت الشيعي ستكون مردوداتها سلبية على حزبه.[…]

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