المالكي متخوف من

2022/03/24 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الخميس، بريطانيا إلى

ممارسة دور إيجابي في العلاقة بين

المكونات العراقية، وفيما بيّن أن جلسة

مجلس النواب المقبلة ستكون "مصيرية"

متخوفاً من "انهيار" العم

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