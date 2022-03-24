كوريا الجنوبية تتغلب على ايران وتتصدر المجموعة

2022/03/24 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم المنتخب الكوري الجنوبي، اليوم

الخميس، صدارة المجموعة الأولى بالفوز

2-0 على نظيره الإيراني ضمن التصفيات

الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر2022.

وأحرز سون هيونغ مين، الهدف الأول

للمنتخب الكوري الج

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