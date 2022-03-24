زلزال الغضب في العراق يتجه نحو المنطقة الخضراء

2022/03/24 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد فنانو العراق من أعضاء دائرة السينما والمسرح، تنفيذ تظاهرة يوم الثلاثاء المقبل أمام المنطقة الخضراء ، للمطالبة بالدعم المركزي بعد أن تخلت عنهم الحكومات المتعاقبة وتدهورت أحوال السينما والمسرح في البلاد.

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