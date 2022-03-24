مقتدى الصدر يقلب الطاولة ويغير المعادلة.. والاطار التنسيقي يصعد

2022/03/24 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع اقتراب جلسة السبت المقبلة، والمخصصة لاختيار رئيس الجمهورية ، تزداد الفجوة السياسية بالتنافر الشديد بين التيار الصدري والاطار التنسيقي سيما بعد بلوغ لغة التهديد على لسان الإطار الذي حذر من عدم حضور الجلسة في حال لم تتحقق التفاهمات مع التيار الصدري ، زوبعة سياسية جديدة أثارتها تغريدة مقتدى الصدر بعد أن كشف فيها عن استقطاب المستقلين

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