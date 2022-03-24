مجلة “غلوبال فاينانس” تصدر تصنيفها لأفضل المدن للعيش

2022/03/24 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلت قائمة أعدتها مجلة غلوبال فاينانس لأفضل المدن للعيش في العالم لعام الفين واثنين وعشرين من أية مدينة عراقية وتضمنت مدينتين عربيتين.

واستند التصنيف الذي وضعته المجلة الى ثمانية معايير ومن بينها القوة الاقتصادية والبحث والتطوير والبيئة وعدد الوفيات بفيروس كورونا لكل الف شخص ومعدل النمو السكاني السنوي وهي معايير وضعت مدينة لندن في المرتبة الأولى تليها وتلتها كل من طوكيو وشنغهاي الصينية ثم مدينة سنغافورة وملبورن وسيدني وباريس وبكين ونيويورك وامستردام بالمراتب من الثاني الى العاشر في حين جاءت دبي الاماراتية بالمرتبة الثانية عشرة والقاهرة بالمرتبة السادسة والثلاثين.

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