2022/03/24 | 16:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته إيرث نيوز، أنها “سجلت 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1006 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 4 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح […]

ظهرت المقالة الموقف الوبائي: 4 وفيات و370 إصابة جديدة بكورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: 4 وفيات و370 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي: 4 وفيات و370 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).