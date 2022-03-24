2022/03/24 | 16:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / يوسف الراشد || كل الامال معقودة على جلسة البرلمان ليوم السبت القادم فمنهم من يرى اي ( الاتحالف الثلاثي ) بان النصاب سيكون حاضرا وسيمرر انتخاب رئيس الجمهورية باريحيه تامة دون الحاجة الى الاطار التنسيقي وهذا مايلوح به مقتدى الصدر والديمقراطي الكردستاني .وفي الطرف الاخر فان الاطار التنسيقي يلوح بعدم اكتمال النصاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جلسة السبت هل يتعثر البرلمان بالتصويت ام يكتمل النصاب؟!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جلسة السبت هل يتعثر البرلمان بالتصويت ام يكتمل النصاب؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).