ديالى تعلن تسجيل اعلى معدل لتصدير التمور في تاريخها

2022/03/24 | 17:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى..كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى ، الخميس ، عن تسجيل اعلى معدل لتصدير التمور في تاريخها.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة /، ان “ديالى صدرت نحو 180 ألف طن من التمور وهو اعلى معدل تصدير في تاريخها” لافتا الى ان “الجزء الاكبر منه من الزهدي بالإضافة […]

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