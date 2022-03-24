رافضا المثول امام اللجنة.. نقيب الفنانين يهدد بمقاضاة وزير الثقافة

2022/03/24 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هدد نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، اليوم الخميس، بمقاضاة وزير الثقافة حسن ناظم، رافضا المثول امام لجنة تحقيق الوزير بشأن تصريحاته ضد الكاظمي.

وقال جودي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الكلام الذي قلته بحق رئيس الوزراء لازالت مصرا عليه ولن اتراجع بأقوالي".

وأضاف ان "اللجنة التي شكلها وزير الثقافة حسن ناظم والكلام المذكور في كتاب اللجنة لاينطبق علي"، مؤكدا "عدم الحضور امام اللجنة المشكلة من قبل وزير الثقافة".

واتهم جودي، وزير الثقافة بـ"التشهير به من خلال نشر الكتاب وعدم احترام المنصب"، مهددا "باللجوء الى القضاء ومقاضاة وزير الثقافة حسن ناظم".

وكان نقيب الفنانين جبار جودي هاجم، الاحد الماضي، رئيس الوزراء الحالي والسابق بتصريحات وصف خلالها الحالي برجل فيسبوك وكذاب فيما نعت السابق بالبخيل.

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