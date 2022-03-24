شاهد بالفيديو.. حرب : هذا ما سيفعله بوتين مع اوكرانيا !

2022/03/24 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CFnl72K_B_8

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