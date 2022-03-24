2022/03/24 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خلص قاض بريطاني اليوم الخميس، إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أساء بشدة معاملة زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، وقرّر منحها مسؤولية رعاية طفليهما وحدها.يُتوِّج هذا الحكم نهاية معركة حضانة غير عادية ومكلفة للغاية في المحكمة العليا في لندن، بين الشيخ محمد وزوجته السابقة الأميرة هيا، الأخت […]

ظهرت المقالة نهاية معركة الحضانة..



القضاء البريطاني يحكم في قضية الأميرة هيا أولاً على ايرث نيوز.

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