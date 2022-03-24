الفتح: ترشيح ريبير احمد لرئاسة الجمهورية يمثل بداية التطبيع مع إسرائيل

2022/03/24 | 17:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو تحالف الفتح احمد عبد الحسين ، الخميس ، أن ترشيح ريبير احمد لمنصب رئاسة الجمهورية من قبل التحالف الثلاثي يمثل جزء من محاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال عبد الحسين في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئاسة الجمهورية تحوم حوله إشكاليات عديدة وملفات وأدلة تؤكد […]

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