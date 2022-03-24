البيت الأبيض: عقوبات أميركية على نواب في الدوما وصناعات الدفاع الروسية

2022/03/24 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت الولايات المتحدة ،اليوم الخميس، عن عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع ردا على غزوها أوكرانيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض ان هذه الاجراءات التي تشمل بشكل خاص تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائبا في الدوما وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من “الشركات العامة الكبرى” في قطاع الدفاع.

المصدر: AFP

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