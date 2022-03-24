2022/03/24 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض ،اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستستقبل ما يصل إلى 100 ألف لاجئ فروا من اوكرانيا هربا من الغزو الروسي وتقدم مليار دولار بشكل مساعدات إنسانية إضافية للمتضررين من جراء الحرب.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن “الولايات المتحدة تعلن عن خطط لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف أوكراني وسواهم ممن فروا من العدوان الروسي من خلال مجموعة كاملة من المسارات القانونية، ومن بينها البرنامج الأميركي لاستقبال اللاجئين”، وذلك في وقت يحضر الرئيس جو بايدن اجتماعات قمة في بروكسل تتناول الحرب.

وأضاف أن المليار دولار (910 مليون يورو) من المساعدات الإضافية “ستوفر الطعام والملجأ والمياه النظيفة واللوازم الطبية وغير ذلك من أشكال المساعدة”.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة ستستقبل ما يصل إلى 100 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة ستستقبل ما يصل إلى 100 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).