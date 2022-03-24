ستة قتلى و15 جريحا في قصف روسي على خاركيف

2022/03/24 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

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قتل ستة مدنيين على الأقل وأصيب 15 آخرون ،اليوم الخميس، في قصف روسي على خاركيف بشمال شرق أوكرانيا كما أعلن الحاكم المحلي على تلغرام.

وكتب أوليغ سينييغوبوف “بحسب معلومات أولية، قتل ستة مدنيين وأصيب 15 آخرون وادخلوا المستشفيات” موضحا ان القصف طال مكتب بريد كان سكان محليون يتلقون مساعدات إنسانية بالقرب منه.

المصدر: AFP

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