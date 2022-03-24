قيادية كردية: حزب بارزاني مشغول بصفقات الفساد

2022/03/24 | 17:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / السليمانية..اتهمت القيادية الكردية شادي نوروز ، الخميس، أحزاب السلطة في الإقليم بإهمال المواطن وتركه يواجه المعاناة الكبرى.وقال نوروز في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “أحزاب السلطة لا يهمها سوى الأموال والحفاظ على مصالحها، وترك المواطن الكردي يواجه مصيرا مجهولا من سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحمل […]

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