2022/03/24 | 17:20 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / السليمانية..
اتهمت القيادية الكردية شادي نوروز ، الخميس، أحزاب السلطة في الإقليم بإهمال المواطن وتركه يواجه المعاناة الكبرى.
وقال نوروز في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “أحزاب السلطة لا يهمها سوى الأموال والحفاظ على مصالحها، وترك المواطن الكردي يواجه مصيرا مجهولا من سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية”.
وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحمل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادية كردية: حزب بارزاني مشغول بصفقات الفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اتهمت القيادية الكردية شادي نوروز ، الخميس، أحزاب السلطة في الإقليم بإهمال المواطن وتركه يواجه المعاناة الكبرى.
وقال نوروز في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “أحزاب السلطة لا يهمها سوى الأموال والحفاظ على مصالحها، وترك المواطن الكردي يواجه مصيرا مجهولا من سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية”.
وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحمل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادية كردية: حزب بارزاني مشغول بصفقات الفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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