تنفيذ 3 عمليات ضـبط لمتهمين متلبسين بالرشوة في هذه المحافظة

2022/03/24 | 17:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة النزاهة تعلن تنفيذ عملية.

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