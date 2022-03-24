وفاة مخترع صور الـ Gif بكورونا

2022/03/24 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع عالم الإنترنت، ستيفن ويلهايت، مبتكر الصور المتحركة "Gif" الأسبوع الماضي، بعد إصابته بمرض كوفيد-19، وفقا لما ذكرته زوجته، كاثلين، لموقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار التكنولوجيا.

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