2022/03/24 | 17:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء قرر استئناف العمل بمطار الموصل وتطويره ضمن التخصيصات المتاحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يوافق على إصدار نظام صندوق تقاعد للعاملين في الكليات الأهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يوافق على إصدار نظام صندوق تقاعد للعاملين في الكليات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).