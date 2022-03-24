2022/03/24 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم: العراق بصدد تشكيل حكومة جديدة تتهيأ لاستحقاقات المرحلة المقبلة ناظم: رئيس الوزراء وجه الوزارات كافة بمواصلة العمل والتهيؤ للمرحلة المقبلة ناظم: مجلس الوزراء قرر تخصيص منحة مالية قيمتها مليار دينار لدعم الأنشطة الفنية ناظم: مجلس الوزراء قرر استئناف العمل بمطار الموصل وتطويره ضمن التخصيصات المتاحة ناظم: […]

ظهرت المقالة حُزمة قرارات من مجلس الوزراء وتوجيه بشأن المرحلة المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حُزمة قرارات من مجلس الوزراء وتوجيه بشأن المرحلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حُزمة قرارات من مجلس الوزراء وتوجيه بشأن المرحلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).