2022/03/24 | 17:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2Ur7sUS4lUg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في كربلاء: جولات للامن الوطني ومفارز الجريمة المنظمة على اسواق المحافظة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في كربلاء: جولات للامن الوطني ومفارز الجريمة المنظمة على اسواق المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).