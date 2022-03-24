بالأرقام اعداد الثلث الضامن الذي حققه الاطار عدا المستقلين

2022/03/24 | 17:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /خاص ..كشف النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي , الخميس , الأرقام التي ضمنها الاطار التنسيقي لتحقيق الثلث الضامن عدا المستقلين، واصفا المؤتمر الصحفي “لإنقاذ وطن” مجرد مناورة إعلامية لكسب المستقلين والشارع .وقال الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الاطار التنسيقي حقق الثلث الضامن بشكل كامل عدا انضمام المستقلين الذين سيرفعون […]

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