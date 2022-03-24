2022/03/24 | 17:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة، أنّ إطلاق الحصة الثانية من السلة الرمضانية سيكون يوم الأحد المقبل، داعيةً وكلاء المواد الغذائية إلى مراجعة مراكز الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.

وقال وزير التجارة علاء الجبوري في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "إطلاق الحصة الثانية من السلة الرمضانية والتي أقرها مجلس الوزراء سيكون اعتبارًا من يوم الأحد القادم المصادف 27 آذار/مارس الجاري في بغداد والمحافظات".

ودعا الجبوري "وكلاء المواد الغذائية بدءًا من المناطق الأكثر فقرًا بحسب مخرجات وزارة التخطيط، إلى مراجعة مراكز البيع العائدة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في كافة محافظات البلاد لغرض قطع المواد الغذائية"، مشيرًا إلى أنّ "تجهيز الوجبة الثانية لا يتعارض مع تجهيز الوجبة الرمضانية الأولى حيث أن مواقع شركة المواد الغذائية مستمرة بعمليات التجهيز في كافة محافظات البلاد وبوتيرة متصاعدة".

وأكد أنّ "حصة الفرد الواحد في هذه الوجبة ستكون (3 كغم من الرز، 1 كغم من السكر، نصف كغم عدس، نصف كغم حمص مجروش، لتر زيت، 400 غم معجون الطماطم)".

ودعا المواطنين إلى "التعاون مع الوزارة للتبليغ عن المخالفات عبر الخطوط الساخنة المعلنة أو عبر موقع فيسبوك الرسمي للوزارة أو الشركة أو التقديم عبر رابط خدمة (راقبني) الالكترونية".

اقرأ/ي أيضًا:

رسميًا..



خزين العراق من الحنطة يكفي لثلاثة أشهر فقط

أزمة زيت الطعام والقمح..



تقصير حكومي وتطمينات لـ"التخدير"

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة توجه دعوة للوكلاء وتحدد موعد إطلاق الحصة الرمضانية الثانية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة توجه دعوة للوكلاء وتحدد موعد إطلاق الحصة الرمضانية الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).